В ГД предложили ввести консультации психолога для разводящихся супругов Депутат Бессараб: вместо пошлины на развод нужно ввести консультации психолога

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Вместо увеличения госпошлины на развод нужно ввести консультации психолога для супругов, которые хотят развестись, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, только так можно попытаться сохранить семьи.

Может быть, [следует] ввести семейного психолога для тех, кто подает документы на развод, — объяснила парламентарий.

Бессараб объяснила, что увеличение пошлины на развод прибавит денег в бюджет, но не решит проблему. Чтобы попытаться сохранить семьи, нужно придумать что-то другое. В Италии тоже хотели увеличением госпошлины решить проблему, однако это ни к чему хорошему не привело.

Как показывает практика Италии, например, там не только пошлины были большие, но и сроки были большие <...>. Люди просто жили отдельно и продолжали терпеть штамп в паспорте. Поэтому я против, — заключила депутат.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до пяти тысяч рублей. Это коснется случаев, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по согласию или если процесс происходит через суд. В случае принятия поправок нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.