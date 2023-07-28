В Госдуме призвали ввести ежегодную диспансеризацию с оплачиваемым выходным Депутат ГД Нилов: ЛДПР предложила ввести ежегодную диспансеризацию с оплачиваемым выходным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ЛДПР предложила ввести ежегодную диспансеризацию с оплачиваемым выходным, сообщил NEWS.ru замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, партия также выступила с инициативой создать специальные мобильные приложения.

ЛДПР предлагает ввести дополнительные меры мотивации граждан к прохождению диспансеризации. А именно: увеличить количество выделяемых выходных дней и учредить мобильные кабинеты для студентов и работников предприятий. Давно известна истина: болезнь легче предупредить, чем лечить, — рассказал Нилов.

Парламентарий напомнил, что для выявления заболеваний на ранних стадиях существует практика диспансеризации. Однако, как он отметил, что многие россияне не стремятся проходить профилактические осмотры, на что есть объективные причины. В качестве примера Нилов привел тот факт, что для диспансеризации граждане могут взять только один выходной раз в три года, а предпенсионеры и пенсионеры — два выходных в год.

Однако, во-первых, осмотр раз в три года — этого явно недостаточно. Мы предлагаем рекомендовать всем проходить диспансеризацию ежегодно. Поэтому ЛДПР готовит проект поправок в Трудовой кодекс, согласно которым всем без исключения экономически активным гражданам ежегодно будет предоставляться оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, — объяснил парламентарий.

Нилов сообщил, что ЛДПР предлагает также расширять практику выездных осмотров. Он считает, что передвижные амбулатории с соответствующим штатом специалистов должны выезжать для проведения диспансеризации в отдаленные поселения, на крупные предприятия и в вузы.

Таким образом удастся охватить осмотрами гораздо больше людей. Возможно, это спасёт многим из них здоровье, или даже жизнь, — полагает депутат.

В начале июня в новых регионах России была начата диспансеризация взрослых. Профилактические осмотры проводятся не только в стационарных поликлиниках, но и в сельской местности с использованием выездных технологий.