В Госдуме призвали ввести дополнительные требования к электросамокатам Депутат Буцкая: нужно ограничить скорость электросамокатов на заводском уровне

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Важно ограничить скорость электросамокатов на уровне производителя, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Как она отметила в беседе с «Парламентской газетой», также нужно сделать электросамокаты слышимыми во время движения и установить номера на электрической технике.

Очень важно ограничить скорость передвижения электросамокатов на заводском уровне. В ПДД такое ограничение есть, но все мы знаем, как быстро могут ездить самокаты. Правило о низкой скорости должно действовать для всех — и для прокатных, и для частных электросамокатов, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что в Минтранс уже отправляли запрос сделать электросамокаты слышимыми во время движения, поскольку бесшумное передвижение на них создает опасность для пешеходов. Если человек будет ехать на таком самокате со звуком, пешеходы будут предупреждены о приближающемся транспорте.

Кроме того, нужно установить номера на всю электрическую технику и начать использовать искусственный интеллект для выявления нарушений, добавила Буцкая. При этом она признала, что невозможно поставить на каждый перекресток камеру с ИИ.

Ранее транспортный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что главной ошибкой пользователей электросамокатов является езда вдвоем на одном устройстве. По его словам, граждане также грубо нарушают ПДД, пересекая «зебру» не спешиваясь.