В Госдуме призвали возвести памятник в честь спецоперации на Украине Милонов предложил возвести масштабный памятник в честь спецоперации на Украине

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Масштабный памятник или триумфальные ворота необходимо возвести в честь спецоперации на Украине, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Через «язык монументальной архитектуры» парламентарий призвал сохранить память о СВО после ее окончания, передает RT. Милонов направил соответствующее письмо главе кабмина Михаилу Мишустину.

Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции, — говорится в обращении.

В письме парламентарий подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию на Украине согласно утвержденным планам. Она завершится при достижении необходимых результатов и целей.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ликвидировать режим президента Украины Владимира Зеленского. По словам парламентария, денацификация на Украине завершится тогда, когда сменится правительство.