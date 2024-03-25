В Госдуме призвали возродить смертную казнь после теракта в «Крокусе» Депутат ГД Синельщиков: закон о смертной казни в России еще действует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Закон о смертной казни не отменен, суд имеет право вынести такой приговор, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, мера должна действовать и в Общей части Уголовного кодекса, и в некоторых статьях Особенной части УК.

Если Госдума, Совет Федерации, президент или правительство хотели бы, чтобы смертной казни не было, они бы внесли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс. Никто подобного не вносил. Все действует, все остается по-прежнему, — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что для исполнения закона нужно восстановить помещения и штат людей, которые приводили бы приговор в исполнение. Для этого нужен указ или распоряжение президента, пояснил он.

Суд имеет право вынести приговор о смертной казни. Еще в октябре 2019 года был поставлен вопрос о том, чтобы закон о смертной казни исполнялся, — добавил народный избранник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле. Перед этим глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для снятия моратория на смертную казнь нужно принять новую Конституцию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после теракта в «Крокус Сити Холле» призвал к «тотальным казням» террористов и их семей. По словам политика, никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой.