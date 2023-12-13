В Госдуме призвали возродить бесплатную продленку в школах Депутат Смолин: бесплатную продленку нужно вернуть в школы

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В российские школы необходимо вернуть бесплатные группы продленного дня, заявил в беседе с «360» первый заместитель руководителя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, для этого нужно изменить закон «Об образовании», принятый в 2013 году.

До 2013 года группы продленного дня (ГПД) в российских школах были бесплатными, причем их относили к образовательной деятельности. <...> В новом законе группы продленного дня переименовали в группы по присмотру и уходу (ГПиУ), поэтому на них перестали распространяться нормы, согласно которым среднее школьное образование общедоступно и бесплатно, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что в связи с этим во многих школах ввели плату за продленку. Суммы порой доходят до восьми тысяч рублей в месяц, что для многих семей является серьезными расходами. Парламентарий настаивает на возвращении ГПД статуса образовательных мероприятий, а не просто присмотра и ухода за детьми. Это поможет повысить успеваемость учеников, чьи родители, в свою очередь, смогут спокойно работать, подытожил законодатель.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал депутатам рассмотреть законопроект о внедрении ГПД в образовательный процесс. Он напомнил, что, согласно инициативе, решение об открытии групп станут принимать образовательные организации, опираясь на пожелания родителей.