В Госдуме призвали вернуть за стол переговоров Израиль и Палестину Депутат ГД Слуцкий: Израиль и Палестину необходимо вернуть за стол переговоров

Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевые действия на Ближнем Востоке необходимо остановить, а Израиль и Палестину — вернуть за стол переговоров, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что посредникам в урегулировании ситуации необходимо действовать очень деликатно.

Можно долго рассуждать, кто виноват и как ведут себя внешние игроки, какая роль Соединенных Штатов. Но сейчас вопрос не в этом. Главный вопрос — как остановить кровопролитие и вернуть стороны за стол переговоров, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что российская сторона пытается предпринимать посреднические усилия и «пробует разные каналы». По словам депутата, какой-то из них может дать результат, но говорить об этом рано. Слуцкий подчеркнул, что необходим деликатный подход в этом вопросе, поскольку, озвучив что-либо, можно навредить процессу урегулирования.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что прекращение огня и мирные переговоры с Палестиной возможны только после полного уничтожения боевиков группировки ХАМАС. По его словам, соответствующее решение принято руководством страны.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что он и его коллеги из стран СНГ выступают за немедленное прекращение огня между сторонами конфликта и скорейшее начало мирных переговоров. Министр отметил, что в результате боевых действий страдает гражданское население обеих стран. Лавров также выразил надежду на то, что после завершения противостояния будет создано государство Палестина на основе тех принципов, которые были одобрены ООН.