В Госдуме призвали вернуть русскому языку статус межнационального Депутат ГД Шолохов призвал вернуть русскому языку статус межнационального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русский язык традиционно является объединяющим для огромной территории, это исторический факт, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, нужно вернуть былое значение русского языка, так как сейчас его пытаются искусственно понизить.

Русский язык традиционно является объединяющим для огромной территории. Казахский поэт Абай Кунанбаев, который привнес русский язык в культуру Казахстана, говорил: «Русский язык видит дальше». И это сказано не в укор другим языкам, но наш язык действительно крайне богатый, позволяет выразить абсолютно все. И, собственно, поэтому он стал объединяющим на огромной территории. Сейчас его значение искусственно пытаются понизить, и в какой-то мере это удается, поэтому представитель СНГ и заявил, что организована разработка проекта по русскому языку, — рассказал Шолохов.

Парламентарий отметил, что русский язык дает больше возможностей, чем английский, который на сегодняшний день стал международным языком.

Совершенно верно, нужно вернуть былое значение русского языка, и дело не в том, что нам просто обидно, что на английском стали говорить больше. Русский язык дает больше возможностей. Поддержка русского языка позволит не только продвигать нашу культуру, но и объединить страны и народы, — рассказал Шолохов.

Ранее стало известно, что главы стран СНГ на саммите в Бишкеке 13 октября планируют подписать несколько документов, в том числе договор об учреждении международной организации по русскому языку и программу по борьбе с преступностью.

До этого президент России Владимир Путин одобрил идею «экспортировать русскую культуру» в дружественные страны. На встрече с финалистами конкурса «Учитель года» он положительно оценил возможность открытия центров дружественных литератур в прикаспийских странах.