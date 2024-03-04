В Госдуме призвали ужесточить законы из-за приговора бойцу ММА Байжувенову Водолацкий призвал принимать жесткие меры во избежание преступлений мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо принимать жесткие меры и изменить законодательство во избежание случаев с нападениями мигрантов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал приговор суда в Челябинской области в отношении бойца ММА, причинившего по неосторожности смерть ветерану СВО.

Нам необходимо менять законодательство. В частности, должны нести ответственность те люди и компании, которые приглашают мигрантов на работу. Причем нести и финансовую ответственность, и на законодательном уровне в рамках правового поля, — заявил Водолацкий.

Парламентарий отметил необходимость возвращения к вопросу преступлений мигрантов и их дальнейшей жизни в России на заседании комитета после выхода Думы из региональной недели. По его словам, нужно собрать все ведомства и принимать жесткие меры, которые позволят россиянам чувствовать себя в безопасности в своей стране.

Мигранты тоже должны не поддаваться на провокации, которые мы периодически наблюдаем. Подобные вопросы требуют отдельного заседания не только нашего комитета, но и парламентских слушаний, — заключил собеседник.

Поводом для комментария стало решение Карталинского городского суда Челябинской области, который признал бойца виновным в причинении смерти по неосторожности ветерану СВО. Фигуранту назначили наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев.

19-летнего мужчину задержали после уличного конфликта в сентябре 2023 года. Тогда сообщалось, что между местным бойцом MMA Рустамом Байжувеновым и ветераном СВО Максимом Никитиным произошла ссора, в результате которой последний ударился головой и впоследствии умер в больнице.