В Госдуме призвали увеличить стипендию всем российским студентам Останина призвала увеличить стипендии студентам до размера прожиточного минимума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо поэтапно увеличивать размер стипендий российским студентам до величины прожиточного минимума, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. При этом депутат отметила, что стипендии студентам, которые имеют молодые семьи, необходимо повысить двукратно.

Позиция нашей фракции КПРФ: размер стипендии должен составлять 1,5-2 размера прожиточного минимума для тех студентов, которые имеют молодые семьи. Размер студенческой стипендии в размере прожиточного минимума, конечно, должен быть. В этом наша позиция твердая, — сказала она.

Она напомнила, что ее однопартиец депутат Олег Смолин вносил соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. По ее словам, парламентарии его не поддержали, хотя Минобразования отреагировало на инициативу положительно.

Похоже, что в Госдуме нашу позицию не поддержали, но в Минобразования отреагировали здорово. Двумя руками за, — рассказала она.

Глава РФ Владимир Путин на январской встрече в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта сообщил об увеличении президентских стипендий в России до 30 тысяч рублей. По его словам, решение приурочено к празднованию Дня студента.