В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии Депутат Госдумы Шеремет: нужно срочно увеличить срок службы в армии до двух лет

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что необходимо срочно увеличить срок службы в армии. По его словам, качественно подготовить военнослужащих можно за два года, а не за один, как сейчас, сообщает РИА Новости.

В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии, — подчеркнул депутат.

Шеремет допустил, что его предложение об увеличении срока службы может быть вынесено на рассмотрение в Госдуму.

Ранее стало известно, что осенняя призывная кампания в России стартовала с 1 ноября, это на месяц позже обычного по причине загруженности военкоматов из-за мероприятий по частичной мобилизации. Призыв будет проходить по 31 декабря, ряды ВС пополнят 120 тысяч призывников.