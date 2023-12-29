В Госдуме призвали усилить сотрудничество с африканскими студентами Депутат Сипягин: РФ нужно усилить распространение своего образования в Африке

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Владимир Сипягин

России стоит усилить распространение своей системы образования в дружественных странах, в частности в Африке, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его словам, на сегодняшний день 82% филиалов российских вузов открыты в странах СНГ.

Однако необходимо мыслить еще шире, поставить задачу, чтобы до конца десятилетия не менее 10–20% учащихся в дружественных нам странах, в частности в Африке, так или иначе были связаны с российской системой образования: учились в наших вузах, учились по программе двойных дипломов, участвовали в учебе по обмену, — отметил депутат.

Сипягин напомнил, что на днях в Буркина-Фасо возобновило работу посольство России, а также открылся филиал российского университета «Синергия». Это, по его словам, еще один шаг к усилению влияния России в Африке. Депутат подчеркнул, что образование готовит кадры и будущую элиту любого государства, оставляет ментальный след на всю жизнь, формирует определенные ценности и взгляды.

В советские годы половина африканских лидеров были выпускниками наших вузов, учились в Москве и других городах. И сейчас мы возвращаемся к этой практике — это инвестиция в нашу внешнюю политику, —подчеркнул Сипягин.

17 декабря на полях XXI съезда «Единой России» блогер Камара Линз заявила, что жители стран Африки поддерживают президента РФ Владимира Путина, а также с радостью встречают россиян. Она назвала российского лидера «сердцем всего мира».