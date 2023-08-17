В Госдуме призвали усилить контроль над территориальными водами НАТО Депутат Соболев выступил за усиление контроля над территориальными водами НАТО

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Россия может усилить контроль в нейтральных водах и большинстве стран НАТО, если Альянс повысит воздушный контроль над Черным морем, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, РФ также укрепит безопасность собственных вод.

А в чем будет заключаться этот воздушный контроль над Черным морем? Ну пусть они усилят. Есть территориальные воды Турции и недружественных стран НАТО. И мы в ответ можем усилить контроль в нейтральных водах, территориальных водах своей страны и большинстве стран НАТО, — сказал Соболев.

Бывшая замглавы альянса Роуз Геттемюллер заявила, что стратегия «непрямого сдерживания» НАТО оказалась эффективной для предотвращения более серьезных российских атак. Она отметила, что Для поддержания эффективности стратегии Альянса следует усилить контроль за воздушным пространством вблизи транзитных трасс Черного моря, подчеркнуть свою готовность защищать территорию стран-членов, включая Румынию, и разъяснить, что украинские атаки на российские цели допустимы при условии, что не используется техника, поставленная НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация будет поддерживать Украину в конфликте до самой ее победы. По его словам, ВСУ «стабильно продвигаются». При этом ситуацию на передовой он назвал крайне неопределенной.