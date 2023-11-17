В Госдуме призвали усилить контроль над перепланировкой жилья Депутат ГД Разворотнева призвала усилить проверки случаев перепланировки квартир

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме после частичного обрушения дома в Астрахани задумались об усилении проверок управляющих компаний для выявления незаконных перепланировок жилья, заявила «Подъему» замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, чуть ли не половина квартир в России имеют перепланировки, и они «далеко не всегда узаконены».

Внеплановые (проверки. — NEWS.ru) проводятся только по согласованию с прокуратурой в случае угрозы жизни и здоровью. А прокуратура очень часто такие разрешения не дает. Ну, пока не рухнуло. Надо жилищную сферу полностью выводить из-под действия этого постановления. И мы планируем тоже этого добиваться, — заявила Разворотнева.

По ее словам, сейчас несогласованное переустройство выявляют инспекции, но попасть в квартиру они могут только по решению властей — в Конституции закреплена неприкосновенность жилища. Разворотнева считает, что это следует изменить и проверять «и планово, и внепланово, без согласования прокуратуры, а только по жалобам граждан».

Накануне, 16 ноября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о частичном обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды.

Позже Следственный комитет установил предварительную причину частичного обрушения многоквартирного дома в Астрахани. По предварительным данным, в квартире на первом этаже была сделана незаконная перепланировка.