В Госдуме призвали усилить досмотры на Крымском мосту Депутат Ивлев: нужно увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту в курортный сезон

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту на период курортного сезона. Он отметил, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ. Слова депутата приводит РИА Новости.

Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения, — сказал Ивлев.

В субботу, 1 июля, оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка, которая была растянута на 9 километров. Глава Минтранса республики Николай Лукашенко объяснил, что образование пробки связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверки более двух часов. Он подчеркнул, что на место были отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра.

12 марта также сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Тогда водители рассказали, что на пункте досмотра сломался рентген-аппарат, который необходим для поиска запрещенных предметов у проезжающих через переправу.