В Госдуме призвали судить Столтенберга за призывы бить по России Депутат Чепа: генсека НАТО следует судить за предложение бить по территории РФ

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо судить за призывы разрешить Украине бить западным оружием по территории России, такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он уверен, что подобные предложения подталкивают мир к катастрофе.

Его надо будет судить за такие предложения, которые толкают мир к катастрофе, — считает Чепа.

Депутат также оценил, могут ли западные союзники Украины разрешить ей использовать их оружие для ударов по военным целям на территории России. По его мнению, такой вариант исключен.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Генсек НАТО также подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

Позднее призыв Столтенберга снять ограничения на удары Украины по территории России прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, участникам «мирной конференции» в Швейцарии было бы полезно узнать о словах генсека НАТО.