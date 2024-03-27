В Госдуме призвали строго наказать выкинувшего котят с балкона петербуржца Бурматов: выкинувшего котят с балкона в Петербурге ждет строгое наказание

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Выкинувший котят с балкона в Санкт-Петербурге может получить до пяти лет лишения свободы, рассказал в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что комитет совместно с МВД и прокуратурой проведет все необходимые действия для выявления и поимки «этого нелюдя».

Мне уже приходило несколько обращений по этому поводу. Мы обязательно, сегодня же отработаем с МВД и попросим прокуратуру взять расследование под контроль. Это серьезное уголовное преступление, — заявил Бурматов.

Он отметил, что в том случае, когда речь идет о двух и более животных, это автоматически квалифицируется ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц). Также под эту часть подпадает совершение деяния в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, публичной демонстрацией, в отношении нескольких животных.

Учитывая, что у нас получится найти очевидцев этого преступления либо это могло попасть на камеры видеонаблюдения или на видеорегистраторы, принципиально важно выявить и найти этого нелюдя, чтобы он сначала стал фигурантом уголовного дела, потом предстал перед судом и получил заслуженное наказание, — сказал депутат.

Бурматов заверил, что необходимая работа будет проведена вместе с органами. По его словам, дело будет расследовано своевременно, быстро и качественно.

Ранее в Сети появились кадры из Петербурга с мертвыми котятами под окнами многоэтажки, рядом с животными находилась лежанка. Местные жители обратились в полицию с требованием разобраться в ситуации. Кроме того, имеется видео с камер наблюдения, на котором двое молодых людей забирают погибших котят и выкидывают их в мусор.

Бурматов также отмечал, что решение депутатов Самарской губернской думы усыплять бездомных животных является резонансным и никак не повлияет на ситуацию: выбрасывать собак на улицы меньше не станут. Он подчеркнул, что у регионов есть возможности решить проблему без жестоких мер.