В Госдуме призвали ставить на учет заводчиков животных Депутат Бурматов: заводчики должны становиться на учет и регистрировать животных

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Нужно ставить на учет всех заводчиков, а животных прививать и регистрировать, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Как он отметил в беседе с НСН, любая коммерческая деятельность должна регламентироваться.

Если у вас кошка окотилась, и вы котят раздали, это не коммерческая деятельность, а если вы на этом зарабатываете, то, конечно, это должно регламентироваться законодательством. Любые заводчики должны становиться на учет, регистрировать своих животных, прививать и содержать в нормальных условиях, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что есть отдельная категория заводчиков, которых занимаются нелегальным разведением животных. Они продают непородистых собак за очень большие деньги, не платят налоги и не несут никакой ответственности.

Есть ответственные заводчики, которые состоят в кинологических федерациях, которые подчиняются всем их требованиям. Но есть другая категория людей, которых нельзя назвать заводчиками, скорее «разведенцами». Это черные заводчики, которые держат по 70 собак в однокомнатной квартире. Там уже никакой породы нет, — добавил Бурматов.

Ранее Владимир Бурматов заявил, что введение налога на домашних животных не рассматривается в России. Он напомнил, что в стране есть люди, которые содержат не одного, а нескольких питомцев. По его словам, такие россияне заслуживают слов благодарности вместо дополнительных трат.