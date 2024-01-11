В Госдуме призвали создать равные условия для братьев-сербов в рядах ВС РФ Журавлев: нужно создать равные условия для сербских добровольцев в рядах ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нужно создать равные условия для службы добровольцев из Сербии в рядах Вооруженных сил России и исключить дискриминацию в подразделениях армии, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что расследованием фактов притеснения сербских военнослужащих должна заняться военная прокуратура.

Уверен, что братьям-сербам необходимо создать равные условия для службы в наших подразделениях, без дискриминации. Этот народ всегда и во всем поддерживал Россию во всех военных конфликтах. Я уже предлагал им перейти в родную для себя интернациональную бригаду «Пятнашка», где плечом к плечу воюют несколько десятков разных национальностей, там точно не было бы никаких проблем с добровольцами из других стран, — подчеркнул Журавлев.

Депутат считает, что фактами притеснения, унижения иностранных бойцов, которые, как утверждается, происходят в десантном полку, должна заниматься военная прокуратура. Причем это должно происходить вдумчиво и внимательно, а виновные в данной ситуации должны быть наказаны, заключил Журавлев.

Ранее снайпер Деян Берич с позывным Деки опубликовал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над сербскими добровольцами в рядах ВС РФ. Как уточнял Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков российской армии.

По словам военного, руководство полка относится к бойцам из Сербии очень плохо. Он добавил, что обращался в военную прокуратуру Донецка и администрацию главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат».