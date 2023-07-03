В ГД призвали создать международный орган по расследованию агрессии США Зампред ГД Бабаков предложил создать международный орган по расследованию агрессии США

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Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков предложил создать международный орган, который будет заниматься расследованием случаев агрессии США в отношении других стран, сообщает ТАСС. Таким образом он отреагировал на слова американского посла в Сербии Кристофера Хилла, предложившего президенту Александару Вучичу забыть о прошлом ради будущих поколений.

Считаю необходимым создание на международном уровне специализированного альтернативного и независимого от США международного органа, который займется расследованием преступной агрессии США не только в Сербии, но и в Ираке, во Вьетнаме и многих других суверенных государствах, — сказал агентству парламентарий.

Он пояснил, что в обязанности такой организации должно входить оказание пострадавшим от действий США странам юридической помощи по сбору доказательств и фактических обоснований для формирования претензий и денежных компенсаций.

Комментируя слова американского дипломата, Бабаков назвал его предложение особенно циничным, учитывая последствия военной операции НАТО против Югославии. По его словам, США хотят убедить сербов забыть о геноциде, имевшим место всего 24 года назад, так же, как они заставили забыть японцев о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Ранее китайские СМИ писали, что США используют помощь Украине как ширму для реализации своих геополитических амбиций. В КНР считают, что Вашингтон использует украинский конфликт для нейтрализации России. С этой же целью США продолжают наращивать военное присутствие в Европе, повышая риски начала ядерной войны.