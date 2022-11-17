В Госдуме призвали сохранить действие программы льготной ипотеки Депутат Колунов призвал сохранить программу льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие льготной ипотеки нужно сохранить на ближайшее время, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, комментируя заявление Минфина РФ о возможном завершении программы 31 декабря. Депутат уточнил, что эта программа является «большим достижением», так как ставку в 7% не могут обеспечить во многих других государствах.

Мы сохранили данный инструмент в самый неожиданный и непрогнозируемый период для нашей экономики, в период первой волны санкций со стороны недружественных стран. Постепенно понижали ставку до уровня, который сегодня не могут обеспечить во многих других государствах. И это большое достижение! — подчеркнул Колунов.

Депутат считает, что льготная ипотека в России должна действовать столько, сколько необходимо для поддержки отрасли, так как она позволяет эффективно поддерживать сектор строительства и дает миллионам россиян возможность улучшить свои жилищные условия. Также парламентарий добавил, что на данный момент больше половины сделок по покупке жилья осуществляются благодаря льготной ипотеке.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее рассказал о том, что срок действия программы по выдаче льготной ипотеки под 7% годовых истекает 31 декабря 2022 года. По его словам, новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется. На вопрос, ведется ли подготовка каких-либо новых мер по поддержке первичного рыка, замминистра ответил, что в этом нет необходимости.