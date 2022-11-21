Чиновников могут начать штрафовать за использование иностранных слов В Госдуму внесли законопроект, обязывающий чиновников избегать иностранные слова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий должностные лица избегать чрезмерного использования англицизмов, сообщает «Парламентская газета». За использование иностранных заимствований, если для них существуют русскоязычные «эквиваленты», чиновников могут начать штрафовать. Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что в государственных документах появилось слишком много иностранных слов, а Москва стала похожа на оккупированную территорию.

Если проехаться по Москве, то может сложиться ощущение, что оказались на оккупированной территории. Очень много иноязычных объявлений и вывесок, которые могли бы быть на родном русском языке. Даже в государственных документах встречаются такие слова, которые имеют русские аналоги, — рассказала Драпенко.

Депутат уточнила, что инициативу наказывать за использование иностранных слов в государственных документах предложил именно Комитет по культуре. Изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях наказания за неисполнение закона. Законопроект планируют рассмотреть 13 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство Калужской области закупило для чиновников вместо иномарок отечественные автомобили Lada. Как пояснил официальный представитель администрации, по действующим правовым актам заказчики региона не могут приобретать авто стоимостью свыше 1,5 млн рублей.