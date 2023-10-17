В Госдуме призвали считать, что Украина уже получила F-16 и ракеты ATACMS Депутат Журавлев призвал считать, что Украина уже получила F-16 и ракеты ATACMS

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России стоит считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и крылатые дальнобойные ракеты ATACMS, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киеву со временем передадут и F-16, и ATACMS.

Нужно и вести себя так, будто и дальнобойные ракеты ATACMS, и современные истребители F-16 у ВСУ уже имеются — готовиться и к отражению ATACMS, и к воздушным схваткам с американскими F-16. В случае с ATACMS, дальность которых достигает 300 км, нам и зону безопасности следует на такое же расстояние отодвинуть от российских границ. К слову, в нее точно тогда войдет и Киев — до него по дороге чуть больше 200 км, — добавил Журавлев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Киев задействует американские ракеты ATACMS в террористических целях. Объектами поражения, считает Захарова, станет гражданская инфраструктура Донбасса и Крыма.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов.

Тем временем в Пентагоне выразили готовность передать ВСУ тактические ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами. Для окончательного решения ведомству необходимо согласие Байдена, уточнил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.