В Госдуме призвали Россию и Украину сохранить целостность Депутат Госдумы Новиков назвал Украину разобранным государством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьба украинского народа при нынешней власти в Киеве плачевна, поскольку страна управляется извне, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, украинцы не видят для себя угрозы при политической реформации.

Украина на сегодняшний день является разобранным государством. Если Афганистан, например, можно еще назвать наполовину разобранным, то тут ситуация иная. Мы понимаем, что любые решения принимаются не в Киеве, институты власти имеют внешнее управление. Таким образом, судьба украинского народа во многом будет зависеть от того, что происходит в зоне СВО, насколько эффективно России удастся добиться своих целей. И если украинскому и русским народам удастся сохранить некую целостность, то тогда мы вместе станем субъектами исторического процесса, — заявил Новиков.

По мнению депутата, жители Украины напрасно считают, что используемые в их стране методы политического руководства работают.

В таком случае ни о какой демократии речи не идет. Вспомним историю с парламентом Канады, где чествовали эсэсовца. На Украине готовы аплодировать любому мерзавцу и отморозку, лишь бы их интересы поддерживались и в будущем, — констатировал парламентарий.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что дальнейшее существование энергетической инфраструктуры Украины находится под большим вопросом. По его мнению, Россия продолжит наносить удары по важным объектам инфраструктуры, и приоритетным направлением в связи с логистическими хабами будет выбрана Западная Украина.