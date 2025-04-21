В Госдуме призвали родителей запретить детям ездить на квадроциклах Депутат Фаррахов призвал родителей запретить детям кататься на квадроциклах

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Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом» призвал родителей не дарить детям квадроциклы и следить за безопасностью несовершеннолетних. Он напомнил, что именно взрослые несут ответственность за доступ ребенка к такому транспорту.

Это наша ответственность, родительская ответственность, когда мы даем в руки детям опасные средства или даем доступ к ним. <...> Это опасный и неуправляемый транспорт <...>, который в случае сложной дорожной ситуации не дает шансов для выживания, — предупредил Фаррахов.

Он отметил, что власти не могут постоянно ужесточать правила продажи средств индивидуальной мобильности (СИМ). Квадроциклы, по его мнению, нельзя использовать в качестве развлечения или средства передвижения для неподготовленных водителей.

Ранее в Пестречинском районе Татарстана 15-летняя девочка не справилась с управлением квадроциклом и столкнулась с автомобилем Skoda. В результате ДТП погиб пассажир СИМ — 12-летний мальчик.