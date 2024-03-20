В Госдуме призвали разрешить студентам медвузов практику в зоне СВО Депутат Леонов: студентам-медикам нужно разрешить проходить практику в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентам медвузов необходимо дать право отрабатывать практику в зоне СВО, заявил в беседе с «360» замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, проблему студентов-медиков, которые обратились в избирательный штаб Владимира Путина с жалобой, что их волонтерство в зоне СВО не стали засчитывать как летнюю практику, можно решить на уровне вузов. Парламентарий напомнил, что студент имеет право отрабатывать практику в любом медучреждении.

Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой, — пояснил депутат.

Он добавил, что проблема проведения летней практики студентов-медиков в прифронтовых госпиталях и зоне СВО действительно требует решения, однако для этого достаточно обратиться к руководству вуза. По словам парламентария, этот вопрос — даже не законодательного уровня, его можно решить приказом Минздрава или «на берегу» на уровне самого высшего учебного заведения.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с избирательным штабом пообещал решить бюрократические вопросы, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации на Украине. Он отметил, что для молодежи естественно желание помочь людям.