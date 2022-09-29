В Госдуме призвали разрешить мобилизованным брать с собой предметы культа Депутат Госдумы Колунов поддержал идею разрешить мобилизованным брать с собой атрибуты религиозных обрядов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Вещи мужчин, вызванных на сборный пункт при частичной мобилизации

Если призванный в мобилизацию человек верующий, то он вправе брать с собой вещи, необходимые ему для молитв, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. Он добавил, что «вера и Бог – отдельная и очень важная страница нашей российской истории и стержень многоконфессионального народа.

Абсолютно правильно, если верующий берёт с собой вещи, необходимые для молитв. Если говорить о православных – это крестик, иконка, молитвенник или Библия. Если говорить о мусульманах – это обязательно коврик для молитв, обязательно Коран или суры. Для иудеев - Тора, тфилин и прочие атрибуты, — заявил Колунов.

Он напомнил, что даже в атеистическом СССР вера в Бога не была запрещена в период Великой Отечественной войны. Многие храмы были открыты. Например, на территории Подмосковья очень много православных храмов, которые пережили наступление фашистов и не закрывались, а, наоборот, принимали и мирных жителей, и советских воинов.

Воину нужно сильное и жизнеутверждающее слово его духовника, — резюмировал он.

Ранее адвокат Владимир Шелупахин заявил, что формально священнослужители подлежат призыву, как и остальные военнообязанные. Он отметил, что граждане, которым нельзя убивать или даже брать в руки оружие в связи с внутренними или религиозными противоречиями, скорее всего, также могут быть мобилизованы, при этом для священников это «святой долг», ведь на фронте находится их паства.