В Госдуме призвали разрешить двигать машины, мешающие проезду скорой помощи Депутат Колунов: мешающие проезду скорой помощи автомобили нужно сдвигать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобилям скорой помощи необходимо разрешить сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту вызова, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он пообещал, что обратится с соответствующей инициативой к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Неправильно припаркованные авто — огромная проблема. Конечно, штрафы и эвакуация владельцев пугают, но не сильно. <...> В итоге скорая не может проехать к месту вызова, врачам приходится идти пешком, терять драгоценные минуты. А ведь в вопросах жизни и здоровья счет идет на секунды, — подчеркнул парламентарий.

Он призвал разрешить водителям скорой помощи сдвигать мешающие проезду автомобили бампером, если объезд отсутствует или занимает значительное время. При этом делать это политик предложил только в экстренных случаях, когда под угрозой находится жизнь человека. Колунов отметил, что случаи, когда скорая помощь не может подъехать к месту вызова из-за неправильно припаркованных машин, исчисляются сотнями, если не тысячами.

По словам законодателя, необходимо четко прописать, что водитель скорой помощи и государство освобождаются от ответственности за повреждение неправильно припаркованного автомобиля. Кроме того, по мнению Колунова, на медицинские машины следует устанавливать силовые бамперы, чтобы обезопасить их от повреждений.

Ранее в Москве 67-летний пенсионер выстрелил из пистолета в фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. Выстрел прозвучал во время оказания помощи пациенту в спецмашине медиков.