В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла Главы двух комитетов Госдумы Картаполов и Пискарев призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили официальное письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием разъяснить ситуацию по снабжению тыла российской армии, сообщил в эфире «России 1» их коллега, член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев. По его словам, парламентарии возмущены тем, что финансирование тыла производилось в полном объеме.

Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где? — высказался Гурулев.

Ранее Картаполов заявил, что граждане России должны получать как можно больше достоверной информации о ходе военной операции на Украине. Он подчеркнул, что распространение неполных сведений может привести к потере кредита доверия со стороны общества. По его словам, россияне узнают о ходе СВО от военкоров и губернаторов, при этом сводки Минобороны РФ практически не меняют своего содержания. В Минобороны РФ заявление генерал-полковника пока не прокомментировали.

До этого генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулев возмутился пропажей обмундирования для военнослужащих, поскольку, по его словам, в пунктах приема личного состава хранилось 1,5 млн комплектов, а сейчас форма куда-то «испарилась». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что нехватку формы по какой-то причине никто объяснить не может. Генерал добавил, что пункты приема личного состава надо укомплектовать на будущее уже сейчас, чтобы была возможность принимать в них людей спокойно.