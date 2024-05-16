Депутат призвал проверить тюменскую больницу, где уволились все медики Депутат Нилов: нужно проверить тюменскую больницу после увольнения всех медиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тюменскую больницу, где уволились все медики, необходимо проверить, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как уточнил парламентарий, самим врачам стоит обратиться к губернатору, депутатам всех уровней, в трудовую инспекцию и прокуратуру, чтобы защитить свои права. Нилов пообещал по факту появившихся в СМИ сообщений от комитета обратиться в Роструд и к губернатору Тюменской области.

Данные сотрудники должны обратиться к губернатору, депутатам всех уровней, в трудовую инспекцию и прокуратуру. Туда надо жаловаться для защиты своих прав. Исходя из данных публикаций в СМИ, мы от комитета по труду сделаем обращение в Роструд и к губернатору Тюменской области, — пояснил депутат.

Сотрудники приемного отделения и отделения скорой помощи Областной больницы № 15 в Нижней Тавде Тюменской области ранее уволились в полном составе. По словам одного из врачей, такое решение приняли еще 15 сотрудников. Поводом послужил затяжной конфликт, который связан в том числе с выплатой заработной платы. Доктор подчеркнул, что общий язык с руководством медики безуспешно пытались найти на протяжении двух месяцев.