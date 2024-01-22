В Госдуме призвали проверить «Оргию праведников» на дискредитацию ВС РФ Депутат Шолохов призвал проверить «Оргию праведников» на дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальную группу «Оргию праведников» стоит проверить на дискредитацию российской армии, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, за любые публичные заявления, критикующие спецоперацию на Украине, последует уголовное наказание.

Провести проверку действительно нужно, раз для этого есть предпосылки. Если данные о дискредитации ВС РФ участниками группы подтвердятся, то последует уголовное наказание. Сейчас в Госдуме разработан пакет законов, направленный на ограничения, связанные со статусом иностранного агента. В частности, предлагается приравнять определенные действия, например финансирование ВСУ, к терроризму либо пособничеству терроризма. В отношении артистов в таком случае будут сняты все регалии, статус народного артиста на законных основаниях, — сказал Шолохов.

Российская рок-группа «Оргия праведников» заявила о возобновлении концертной деятельности в России в 2024 году. Это возмутило пользователей соцсетей, так как ранее участники группы осудили начало СВО и действия властей.

До этого московского учителя географии признали виновным в дискредитации российской армии. Поводом послужил комментарий, который он оставил в июне 2022 года под постом «Москвы 24» о возможности гражданам Украины получить российский паспорт. Учитель заявил, что среди украинцев едва ли найдутся желающие стать гражданами РФ, и назвал Россию «страной-агрессором». В ответ на комментарии других пользователей мужчина сказал, что ему «стыдно» за государство.