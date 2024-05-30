В Госдуме призвали проконтролировать дело об изнасиловании мальчика в Тыве Останина попросила Краснова проконтролировать дело об изнасиловании в Тыве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова взять под личный контроль расследование и судебный процесс по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика в Тыве. Депутат назвала это чудовищным преступлением. Парламентарий приложила письмо в Telegram-канале.

Трое молодых людей (2005, 2005 и 2008 г. р.) предстанут перед Верховным судом республики. Однако, по имеющимся данным, сторона защиты затягивает процесс, используя различные уловки, — говорится в сообщении.

Парламентарий отметила, что адвокаты обвиняемых предъявляют новых свидетелей, ходатайствуют о переносе заседаний, а также требуют рассмотрения дела коллегией из трех судей. Останина выразила беспокойство в связи с тем, что злоумышленники могут уйти от ответственности. По ее словам, обвиняемые принадлежат «к влиятельным и состоятельным семьям».

Депутат также попросила Краснова не допустить, чтобы преступники остались безнаказанными. Останина подчеркнула, жители и общественность республики возмущены и требуют справедливого суда.

Ранее в Новороссийске мужчина получил 15 лет лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что отец подвергал ребенка этому с июня 2021 по сентябрь 2022 года.