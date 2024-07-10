В Госдуме призвали проверить все средства размещения туристов В Госдуму внесут законопроект о классификации всех средств размещения туристов

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Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подготовил законопроект об обязательном присваивании классификации всем средствам размещения туристов, говорится в пояснительной записке законопроекта, который, предположительно, внесут в Госдуму в среду, 10 июля. В тексте документа, оказавшегося в распоряжении NEWS.ru, говорится, что совершенствования механизмов размещения туристов помогут им убедиться в качестве предоставляемых услуг.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает проведение обязательной классификации в отношении гостиниц. При этом вне правового регулирования остаются иные средства размещения туристов. Учитывая отсутствие регулирования в отношении деятельности таких средств размещения, туристы не могут быть уверены в качестве предоставляемых им услуг, — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что классификация будет предоставляться аккредитованными организациями, а предоставление услуг без свидетельства о классификации не допускается. При этом классификация будет носить бессрочный характер.

В целях создания целостной системы регулирования деятельности классифицированных средств размещения законопроектом предусмотрено введение регионального государственного контроля (надзора) в сфере туристской деятельности, в предмет которого будут включены требования в отношении деятельности инструкторов-проводников, экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога с 2025 года. При этом налог не будет взиматься со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников СВО. Ставка налога будет увеличиваться постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в предстоящем году и прибавляя по 1% ежегодно до 2029-го, после чего она не будет превышать 5%. Платить за это будут владельцы гостиниц и других мест временного проживания, которых обязали отдельной строкой указывать сумму нового налога в счетах за проживание.