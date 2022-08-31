В Госдуме призвали придать СВО новый статус Депутат ГД Шеремет предложил придать спецоперации на Украине статус контртеррористической

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Специальной военной операции России на Украине необходимо присвоить статус контртеррористической, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, слова которого цитирует РИА Новости. Он подчеркнул, что Киев стал оплотом международного терроризма, уничтожая собственное население, обстреливая мирные города и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. <...> Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция, — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз для безопасности страны. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать. На протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе детей, отметил глава Минобороны.