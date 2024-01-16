В Госдуме призвали прекратить «замораживать» население России Депутат Госдумы Гаврилов призвал прекратить «замораживать» население России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подольск.Авария в подвале жилого дома в Подольске.

В России необходимо провести широкую национализацию объектов теплоэнергетики и передать их в государственную собственность, чтобы предотвратить новые проблемы с отоплением, предложил в беседе с NEWS.ru председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, необходимо прекратить подвергать население страны «риску вымерзания».

Мы считаем, что в интересах безопасности и стабильного энергообеспечения страны необходимо провести широкую национализацию таких объектов (котельные и тепловые сети. — NEWS.ru) и передать их городам и регионам для обеспечения контроля. Это позволит не только инвестировать средства в восстановление, но и обеспечить контроль и оперативное регулирование в случае аварии. Необходимо прекратить в нашей холодной стране подвергать население риску вымерзания, — высказался Гаврилов.

Как пояснил депутат, котельные и тепловые сети часто распродавались и сейчас многие объекты энергоснабжения находятся в третьих руках. Он отметил, что правила эксплуатации не соблюдаются и наблюдается значительный износ сетей. По его словам, такие объекты расположены на территории ряда предприятий, которые в советское время обеспечивали энергией населенные пункты, а теперь муниципалитеты вынуждены искать средства, чтобы выкупить их.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел прорыв трубопровода, из-за чего кипяток хлынул на улицы города. В результате коммунальной аварии пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Врачи диагностировали у них ожоги.