В Госдуме призвали прекратить поставки товаров в недружественные страны Депутат Лисовский призвал прекратить поставки товаров в недружественные страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки каких бы то ни было товаров в недружественные страны должны быть прекращены, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. В беседе с URA.RU он заявил, что «с негодяями надо воевать по-настоящему», но в государственных экономических ведомствах считают иначе.

Я согласен, что с негодяями надо воевать по-настоящему. И я бы вообще перекрыл все поставки в недружественные страны. Но у Минфина и ЦБ, соответственно, у них такие ощущения, что с врагами можно торговать, — сказал Лисовский.

При этом он отметил, что России выгодно торговать с недружественными странами, поскольку Китай закупает ограниченное количество товаров и «начинает душить по цене», в то время как африканские государства попросту неплатежеспособны. Также депутат утверждает, что России хватает удобрений для удовлетворения собственных нужд, а также на поставки в страны Европы и Китай.