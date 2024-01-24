В Госдуме призвали представить к госнаградам экипаж сбитого ВСУ Ил-76 Депутат Госдумы Соболев призвал посмертно наградить экипаж Ил-76, сбитого ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж Ил-76, сбитого ВСУ, необходимо представить к государственным наградам, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. Он отметил, что погибшие летчики увели падающий борт от населенных пунктов.

Если они уводили борт, конечно, их нужно представить к госнаградам. Они совершили героический подвиг, — добавил парламентарий.

Согласно данным Минобороны РФ, по самолету военно-транспортной авиации Ил-76, вылетевшему с аэродрома Чкаловский в Белгород, были запущены две украинские ракеты, что зафиксировали радиолокационные средства ВКС. Ведомство заявило, что ВСУ нанесли удар из района населенного пункта Липцы в Харьковской области. Помимо 65 украинских военнопленных, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж Ил-76 пожертвовал собой и увел воздушное судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у пилотов было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт. В публикации говорится, что атака на борт была осуществлена американским ЗРК Patriot.

До этого военный эксперт Владимир Прохватилов предположил, что крушения Ил-76 с пленными ВСУ можно было бы избежать, сопроводив борт истребителями, способными отбить вероятную атаку ПВО Украины. Он не исключил, что для большей безопасности пленных ВСУ стоит перевозить «разрозненными группами в легковушках». По его словам, произошедшее с Ил-76 может стать сигналом командования ВСУ бойцам не сдаваться в плен, так как их в любом случае ждет гибель.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что ВС России постоянно перевозят украинских пленных на самолетах, поскольку это быстрее и проще, чем на автомобилях. Он уточнил, что РФ всегда заботится о людях, в том числе о солдатах ВСУ.