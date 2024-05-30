В Госдуме призвали предоставить беременным право уходить на удаленку Депутат Милонов: беременные должны иметь право уходить на удаленку

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Беременные россиянки должны иметь право сами выбирать график работы, в том числе и уходить на удаленную форму занятости, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что знаком со случаями, когда беременные практически до самых родов могли спокойно продолжать работу с разрешения работодателя.

Хорошо, что беременные женщины и молодые матери смогут работать на дистанционном режиме, но это право должно оставаться за ними. Я знаю примеры, когда беременные женщины в силу того, что их работодатель с пониманием относился к ситуации, спокойно практически до самых родов продолжали работать, — пояснил депутат.

По словам Милонова, это подходит для женщин, которые не занимаются физическим трудом и не испытывают утомляемость. Он отметил, что некоторым проще ходить на работу, чем сидеть дома в четырех стенах. По его мнению, предложение не должно стать основой для того, чтобы отправить всех беременных россиянок на удаленку.

Это намного лучше, чем если женщина будет оставаться в четырех стенах и думать самые разные мысли. Особенно если это первая беременность. То есть я поддерживаю право женщин на возможность работать удаленно. Но это не значит, что таким образом нужно избавиться от всех беременных, — заключил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил, что рабочую пятницу для женщин в России необходимо сократить на два часа. Как отметил депутат, представительницы женского пола выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. По его словам, если бы за работу по дому им платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей.