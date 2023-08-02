В Госдуме призвали правительство ускорить легализацию гостевых домов Депутат Бессараб рассказала о необходимости ускорить работу над законом о гостевых домах

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Жителям курортных регионов необходимо дать возможность легально зарабатывать, принимая туристов, это увеличит и доходы региональных бюджетов, поэтому правительству надо ускорить работу в этом направлении, заявила в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в настоящее время депутаты вместе с Минэкономразвития работают над новой редакцией законопроекта об эксперименте, легализующем гостевые дома в ряде субъектов РФ.

Как рассказала депутат, четыре года назад частный сектор на курортах поставили вне закона, разрешив размещать туристов только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также обязав присваивать месту размещения определенную категорию, то есть число звезд. В итоге частников-хозяев гостевых домов постоянно штрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, постояльцы гостевых домов не оплачивают курортный сбор.

В связи с этим парламентарий направила в правительство письмо с просьбой ускорить работу над легализацией гостевых домов в регионах России.

Регионы, которые работают с гостевыми домами, должны делать это на свой страх и риск, потому что запретить людям работать — это фактически оставить их без годового семейного бюджета, — объяснила Бессараб.

Законопроект, внесенный в Госдуму 25 июля, запускает эксперимент в трех регионах — Крыму, Севастополе и Краснодарском крае — и предполагает автоматическое присвоение всем гостевым домам категории «без звезд». При этом в них может быть не больше 15 номеров, а общая площадь не должна превышать одной тысячи квадратных метров. Владелец гостевого дома должен быть зарегистрирован в том же доме или в жилище, расположенном на том же участке. По итогам эксперимента примут решение, нужно ли распространять закон на всю страну.