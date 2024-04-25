В Госдуме призвали повысить уровень безопасности на массовых мероприятиях Депутат Ямпольская: нужно обеспечить безопасность на зрелищных мероприятиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно повысить уровень безопасности и ввести ответственность за нее на зрелищных мероприятиях в России, считает депутат Госдумы Елена Ямпольская. Как она отметила в беседе с «360», откладывать законопроект больше невозможно.

Понятия «безопасность» в нашем законодательстве нет. Нужно было поднимать регулирование этого вопроса на федеральный уровень, что мы и сделали. В целом, считаю, к первому чтению мы подготовили достойный документ, который определяет обязанности организаторов таких мероприятий, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что ждать принятия инициативы больше нельзя, поскольку произошло слишком серьезное событие, которое и сподвигло на эту работу. Необходимо закрепить, какую ответственность будут нести организаторы за нарушения установленных норм. Главное — обеспечить безопасность граждан, куда бы они не пришли, подытожила Ямпольская.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отметила, что важно ограничить скорость электросамокатов на уровне производителя. Парламентарий заявила, что также нужно сделать электросамокаты слышимыми во время движения и установить номера на электрической технике.