В Госдуме призвали поддержать пострадавших от паводков Депутат Гусев: пособия пострадавшим от паводков должны быть увеличены

Справедливороссы настаивают на увеличении выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, написал в своем Telegram-канале депутат Дмитрий Гусев. По его словам, эти суммы должны соответствовать уровню инфляции.

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций положены компенсации. Но этого уже недостаточно. Пособия должны быть увеличены, как минимум на уровень инфляции <…> С декабря 2019 по апрель 2024 официальная инфляция составила 38%. Как минимум на столько должны вырасти выплаты, — написал он.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил правительству провести масштабный аудит всех гидротехнических сооружений. Он напомнил, про прорыв дамбы в Уссурийске и размытие БАМа в Бурятии летом 2023 года, а также разрушительное наводнение в Иркутской области в 2019 году.