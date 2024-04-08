В Госдуме призвали перестать игнорировать призывы о помощи жителей Орска Депутат Останина призвала оказать максимальную помощь пострадавшим от паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области необходимо оказать максимальную помощь, в частности нужно наладить бытовые вопросы, чтобы успокоить людей, заявила в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина. По ее словам, жители несколько дней находятся без воды и света, в некоторые населенные пункты не ходят автобусы и такси.

Я попробовала позвонить в центр по информированию об оказании социальных услуг. Один номер недоступен, второго просто не существует. В некоторые населенные пункты не ходят такси, даже за двойную плату, и автобусы. А ведь люди несколько дней находятся уже без воды и света. Они не могут добраться до работы. И такие элементарные бытовые вопросы сейчас необходимо наладить, чтобы успокоить людей, — сказала Останина.

Парламентарий добавила, что жители пострадавшего от затоплений региона недовольны действиями местных властей. По словам Останиной, речь идет не о выплатах, граждане просто не знают, куда могут обратиться за помощью. Депутат считает, что мэр Орска Василий Козупица боится выходить в эфиры на телевидении, чтобы «поговорить с пострадавшими по-человечески».

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал беспрецедентными наводнения в городе. По его словам, самые высокие отметки по уровню воды до этого составляли 946 см, которые были зафиксированы в 1942 году. Он подчеркнул, что вода продолжает прибывать, были эвакуированы 736 человек.