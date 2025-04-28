В Госдуме призвали пересмотреть уровень зарплат учителей Депутат Горячева предложила ввести базовую ставку педагогам в 75 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педагогам и врачам необходимо ввести базовую зарплатную ставку в 75 тысяч рублей, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она подчеркнула, что труд специалистов, которые вносят вклад в будущее страны, должен цениться выше.

Безусловно, труд педагога должен цениться выше. Это не просто профессия — это вклад в будущее страны. Поэтому «Новые люди» вносили инициативу ввести базовую ставку педагогам и врачам — 75 тысяч рублей в месяц, — высказалась Горячева.

По ее словам, проблема низких зарплат учителей действительно существует. И чтобы ее решить, отметила парламентарий, необходимо пересматривать общий подход к бюджету.

Здесь важно понимать, что зарплата курьера формируется рыночным способом: в зависимости от спроса, конкуренции, условий работы. А заработная плата учителей зависит от возможностей бюджета страны и региона. Поэтому нам нужно пересматривать подход к бюджету, о чем мы также неоднократно говорили в Госдуме. Будем продолжать работу, — заключила Горячева.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. В качестве примера она заявила, что в Москве и других регионах курьеры получают 130 тысяч рублей. При этом, по ее словам, у молодого учителя зарплата, как правило, «плюс-минус» 25 тысяч рублей.