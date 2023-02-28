В Госдуме призвали ответить на падения беспилотников в российских регионах Депутат Чепа: Россия должна ответить на падения беспилотников в российских регионах

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Россия должна более решительно реагировать на падения беспилотников в регионах, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в зависимости от развития украинского конфликта таких провокаций может случаться больше. Парламентарий подчеркнул, что российской стороне следует придумать, как внятно и адресно ответить на подобные действия.

Надо понимать, что чем дальше будет развиваться этот конфликт, тем больше таких провокаций может быть. Действия должны быть более решительные, более адресные и более внятные с нашей стороны, — заявил Чепа.

Депутат убежден, что Россия не должна мириться с падением беспилотников на своих территориях. Он также напомнил, что над территориями США и Канады несколько недель летали зонды, сбить которые было затруднительно. По его мнению, недружественные страны имеют возможность запускать БПЛА с территории Прибалтики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна и предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, выяснением обстоятельств инцидента занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Также сообщалось, что дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», на работу объекта происшествие не повлияло.