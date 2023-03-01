В ГД призвали ответить на одобрение Финляндией проекта о вступлении в НАТО Депутат Чепа: Россия должна жестко ответить на одобрение проекта о вступлении Финляндии в НАТО

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России необходимо отреагировать на одобрение финским парламентом законопроекта о вступлении страны в НАТО, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва должна пересмотреть все заключенные с Хельсинки договоры и максимально их ужесточить.

Я считаю, что с учетом принятия такого решения мы должны пересмотреть все наши заключенные ранее договора с Финляндией с целью максимального ужесточения, — заявил Чепа.

Депутат пояснил, что России следует ужесточить контроль над предприятиями на границе с Финляндией, а также пересмотреть визовые отношения с ней. По его мнению, вступление страны в НАТО неизбежно приведет к тому, что Москва изменит свою военно-политическую стратегию относительно соседнего государства.

Парламент Финляндии ранее большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за, при этом семь выступили против. Законопроект будет направлен на окончательную ратификацию президенту страны Саули Ниинистё.