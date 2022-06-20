В Госдуме призвали ответить Литве санкциями на попытку блокады Калининграда Депутат Госдумы Морозов предложил ввести санкции на товары из Литвы

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Литва запрещает железнодорожный транзит санкционных товаров из Калининградской области России

В ответ на попытку блокады Калининградской области со стороны Литвы следует ввести запрет на все товары из этой страны. С таким предложением выступил глава думского комитета по контролю Олег Морозов. Он также предложил приостановить энерготрафик в балтийскую республику из Белоруссии и заблокировать литовские активы в российских банках, передаёт РИА Новости.

Санкционный запрет на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери. Блокировка всех банковских активов по этим сделкам в российских банках и их филиалах, — перечислил парламентарий возможные ответные меры.

Если же Вильнюс откажется выполнять требования Москвы по восстановлению железнодорожного транзита, то российская сторона может выдвинуть ультиматум по срокам создания Сувалковского коридора через Белоруссию, добавил Морозов.

Накануне глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил о прекращении Литвой транзита некоторых товаров, следующих в регион через её территорию. Соответствующее уведомление он получил от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В Кремле действия Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся». МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады региона. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.