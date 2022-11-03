В Госдуме призвали отреагировать на ситуацию с дельфинами в Севастополе Депутат Бурматов: в России нужно принять закон о запрете вылова морских млекопитающих

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В России необходимо принять закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, рассказал «Радио 1» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он прокомментировал операцию по спасению неприученных к дикой природе дельфинов, которых выбросил в открытое море владелец севастопольского дельфинария. Данная ситуация, по мнению депутата, доказывает, что животных вылавливают из соображений наживы и эксплуатируют, а когда они начинают приносить проблемы, от них просто избавляются.

Думаю, что давно надо было принять законопроект, который мы неоднократно вносили, о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Даже этот эпизод подтверждает, что там нет ни культуры, ни просвещения, есть только эксплуатация морских млекопитающих и нажива. Как только собственник сталкивается с проблемами, он избавляется от млекопитающих, — заявил парламентарий.

Бурматов добавил, что комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды вносил законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях четыре раза, но правительство находило основания не принять его. По словам депутата, сейчас удалось согласовать новую версию этого закона, который, возможно, будет одобрен.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария «Флиппер» в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Директора дельфинария и его сообщников за этим занятием застали очевидцы.

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».