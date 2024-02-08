«Верхи все за границей»: в ГД призвали отобрать имущество у миллиардеров Арефьев: у миллиардеров с имуществом за рубежом нужно отобрать гражданство РФ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Николай Арефьев

У российских долларовых миллиардеров с имуществом за рубежом нужно отобрать гражданство и имущество в России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, такие бизнесмены давно имеют несколько паспортов, а все заработанные в РФ деньги вывели за рубеж, накупив виллы и яхты.

Все имущество в общем-то у них там. Предприятия, которые находятся в России, зарегистрированы в офшорных зонах за границей. Так что они обеими ногами еще до спецоперации уже были за границей, — отметил Арефьев.

По его словам, такие персоны рванут в любой момент за границу, если стабилизируется международная обстановка, отметил депутат. Они давно не граждане РФ, считает Арефьев, просто «у нас на это закрываются глаза».

Такого беспредела нигде нет. Сегодня вспомнили про патриотизм, на самом деле он должен начинаться с верхов, а верхи все за границей. Тогда о каком патриотизме можно вести речь, если все они за рубежом? Деньги зарабатывают здесь, а вывозят за границу. Их всех давно пора лишить гражданства и отобрать все заработанное в России имущество, — отметил Арефьев.

Ранее стало известно, что ничего удивительного нет, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов вышел из российского гражданства. Он стал седьмым с 2022 года миллиардером, решившим отказаться от гражданства РФ.

Отмечается, что бизнесмен отказался от российского паспорта еще в сентябре 2022 года и стал резидентом Хорватии. Также у него есть гражданство Доминики.