В Госдуме призвали осуществить цифровизацию работы военкоматов Депутат Панин: цифровизация работы военкоматов позволит избежать ошибок

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Решить проблему с ошибками при проведении частичной мобилизации можно с помощью цифровизации работы военкоматов, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Геннадий Панин. По его словам, военные комиссариаты следует встроить во взаимосвязанные электронные базы, такие как платформа «Госуслуги», это позволить автоматически актуализировать данные о состоящих на воинском учете гражданах.

В наш век государство располагает многими из требуемых сведений во взаимосвязанных электронных базах (ЗАГС, Минздрав, платформа «Госуслуги»). Нужно встроить военные комиссариаты в эту систему, чтобы актуализация сведений о состоящих на воинском учете гражданах происходила автоматически. С безусловным соблюдением всех мер государственной тайны и обработки персональных данных, — пояснил парламентарий.

Панин добавил, что мобилизация в Московской области завершилась досрочно благодаря слаженной работе администрации и правительства региона, а также при помощи глав городских округов. Кроме того, были созданы горячие линии по вопросам мобилизации и запущен отдельный блок на портале «Добродел», где оказывалась помощь семьям солдат.

Адвокат Денис Кокшаров ранее заявил, что Минобороны может продлить частичную мобилизацию в Москве даже после слов мэра столицы Сергея Собянина о ее завершении в городе. На данный момент москвичи может обжаловать повестку, поскольку градоначальник вправе останавливать призыв. Он также напомнил, что отменить частичную мобилизацию может только президент России своим указом. Собянин же, объявив об окончании частичной мобилизации в Москве, дал понять, что мобилизационные планы Минобороны по столице выполнены.