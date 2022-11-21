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В ГД призвали мировое сообщество осудить ВСУ за казнь российских пленных

В Госдуме призвали осудить бойцов ВСУ, расстрелявших российских военнопленных

Депутаты Государственной думы призвали мировое сообщество осудить бойцов ВСУ, расстрелявших российских военнопленных, говорится в проекте постановления «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Текст документа размещен в думской электронной базе. Российские парламентарии таким образом хотят добиться уголовной ответственности для военных преступников.

В проекте указано, что Госдума постановляет «направить настоящее постановление и указанное заявление» президенту РФ, в Совфед, кабмин РФ, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламенты государств — членов ООН.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.